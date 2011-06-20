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В Крыму запустят два водовода для обеспечения поставок воды в засуху

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В ближайшее время начнет работать водовод в Севастополе, чуть позже будет построен водовод и в Симферополе.

Водоводы, которые позволят гарантированно поставлять воду в засуху, в ближайшее время будут запущены в Крыму. Об этом рассказал вице-премьер Марат Хуснуллин в эфире телеканала "Россия 24".

В ближайшее время начнет работать водовод в Севастополе, чуть позже будет построен водовод и в Симферополе.

В этом году на решение проблем с водоснабжением в Крыму и Севастополе выделено 3,2 млрд рублей. В Крыму в том числе проведут 14 мероприятий по капремонту водопроводов, начнется реконструкция трех водопроводов.

Видео: Youtube/Россия 24

 

Теги: водоводы, крым
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

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