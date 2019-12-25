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Песков заявил о неточностях в статье о "версии Путина" про отравление Навального
Сегодня, 13:15
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matveyvn

Песков заявил о неточностях в статье о "версии Путина" про отравление Навального

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В Кремле убеждены в том, что Елисейский дворец не мог передать СМИ запись беседы Путина и Макрона.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о неточностях в статье Le Monde о "версии Путина" про отравление Алексея Навального.

По его словам, в Кремле убеждены в том, что Елисейский дворец не мог передать СМИ запись беседы Путина и Макрона в обход всех дипломатических норм. Песков отметил, что президенты России и Франции действительно обсуждали тему "берлинского пациента" во время недавнего разговора — о чём Кремль также сообщал.

Вместе с тем, газета совсем не точна в переданных формулировках.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По-другому, уверен он, и быть не могло — иначе это означало бы, что французская сторона передала журналистам запись беседы двух лидеров. Песков считает, что Франция не может такого делать, Кремль даже верить в это не хочет.

Ранее Навального выписали из берлинской клиники "Шарите".

Фото: pixabay.com

Теги: макрон, отравление навального, песков, путин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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