Он отметил, что оценивать эффективность российских мер против коронавируса пока рано.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в России нет повода для введения режима ЧС.

Пока не было никаких идей, никакого повода для этого, никаких решений для этого, - сказал он.

Также Песков отметил, что оценивать эффективность российских мер против коронавируса пока рано. Пресс-секретарь считает, что оперативный штаб по борьбе с COVID-19 принимает "очень энергичные меры".

Ранее Россия закрыла границы с Белоруссией из-за распространения коронавируса. Общее число инфицированных на территории России увеличилось до 64 человек.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News