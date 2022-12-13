Песков заявил, что в Кремле нет разговоров о новой волне мобилизации

В России заметили, что ведется работа по усовершенствованию работы военкоматов.

Разговоров о новой волне мобилизации в Кремле не ведется. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник не смог прокомментировать СМИ информацию о том, что некоторым студентам стали выдавать повестки в вузах. В Москве добавили, что в настоящее время по стране ведется работа по усовершенствованию и цифровизации системы работы военкоматов.

Я, честно говоря, первый раз об этом слышу. В первый раз об этом слышу. Каких повесток? Чего? Я, честно говоря, даже не знаю. Но еще раз повторяю: в Кремле нет никаких разговоров о какой-то там волне мобилизации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что НАТО посягает на безопасность России.

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