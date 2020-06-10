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Песков заявил, что олигархов в России не существует

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Так он отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что олигархов в России не существует.

Во-первых, нам неизвестно о существовании каких-то российских олигархов. 

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Так он отреагировал на слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что оппозицию в Белоруссии финансируют российские олигархи.

До этого Песков уже говорил о том, что термин "российские олигархи" неуместен, так как олигархи в России были в 90-года, но сейчас их нет.

Ранее в Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы.

Видео: Telegram / Пул Первого

Теги: лукашенко, олигархи, песков
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Аноним
Сегодня 15:26

Да ладно! Нет в России олигархов! А Чубайс и еже с ним когда нищебродами стать успели?

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