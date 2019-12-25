Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина "ни разу не сигнализировала о своём желании разделить радость от праздника Победы".

В Кремле назвали страны, которые подтвердили участие в параде Победы. Об этом рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, на данный момент известно, что в параде примут участие представители Казахстана, Молдавии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, Сербии и Хорватии.

Песков подчеркнул, что ещё ряд лидеров получили приглашение и Кремль ожидает от них ответа в самое ближайшее время. Он добавил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение не отправлялось. Среди причин Песков назвал тот факт, что приоритет в отправке делался на глав стран из СНГ — а Украина де-факто и почти де-юре, рассказал чиновник, не является частью содружества.

Дмитрий Песков подчеркнул, что Украина "ни разу не сигнализировала о своём желании разделить радость от праздника Победы".

Ранее мы рассказывали, что Дворцовую площадь в Петербурге продезинфицируют перед парадом Победы.