Песков заявил, что Россия готова обсуждать новые долгосрочные контракты по газу

Речь идет о поставках газа из России в Европу.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Россия готова обсуждать новые долгосрочные контракты на поставку газа. Так он прокомментировал ситуацию на газовом рынке Европы.

Российская сторона неоднократно заявляла, что она готова вести разговор о новых долгосрочных контрактах и так далее. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Пескову также задали вопрос по поводу того, выходили ли европейские страны с предложениями о таких долгосрочных контрактах. Он ответил, что со своими контрагентами в Европе "Газпром" находится в постоянных контактах. По словам пресс-секретаря президента, компания сейчас близка к рекордным объемам поставок газа в Европу в 2021 году.

Ранее мы писали, что СМИ узнали о предложениях Кремля по встрече с Зеленским.

Фото: kremlin.ru