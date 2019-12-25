СМИ узнали о предложениях Кремля по встрече с Зеленским

Всего Москва предложила 12 вопросов, среди которых восстановление дипотношений и отмена санкций.

Кремль предложил 12 тем для возможной встречи президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским. Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на информированный источник. Все вопросы касаются двусторонних отношений.

В Москве считают, что на саммите глав государств можно было бы договориться о восстановлении полноценных дипломатических отношений, а также согласовать возвращение украинских послов в столицы. Кроме того, могут быть подняты вопросы о снятии взаимных торгово-экономических ограничений и отмене санкций в отношении физ- и юрлиц.

Также Кремль посчитал необходимым поговорить о возобновлении транспортного сообщения между Россией и Украиной и заключении договора о подготовке соглашения о транзите и поставках газа после 2024 года.

Сообщается, что Москва поддержит Киев в любых мирных договоренностях с властями непризнанных ДНР и ЛНР.

Напомним, в конце апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он отметил, идеальным местом встречи для "переговоров о мире" двух стран был бы Ватикан. Украинский лидер подчеркнул, что хотел бы на саммите с Путиным обсудить вопрос Крыма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Путин готов говорить с Зеленским о полуострове только в том случае, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве. Он подчеркнул, нежелание Киева выполнять условия Минских соглашений также является препятствием для встречи глав государств.

Ранее генсек НАТО призвал поддерживать взаимодействие с Россией.

Фото: Piter.tv