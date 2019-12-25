Он отметил, что Россия безукоризненно выполняет все обязательства по контрактам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Россия до максимума увеличила поставки газа в Европу по действующим контрактам. По его словам, нарастить экспорт топлива страна больше не может.

Можно сказать, что Россия безукоризненно выполняет все контрактные обязательства по верхней планке, то есть до возможного максимума все объемы поставок увеличены в свете тех контрактов и договоров, которые имеются. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Песков подчеркнул, что вопросы по поставкам необходимо арестовать "Газпрому".

Ранее мы писали, что поставки угля из России в Европу выросли на 12%.

Фото: kremlin.ru