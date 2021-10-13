Поставки угля из России в Европу выросли на 12%

Повышен спрос и на российский газ.

Министр энергетики Николай Шульгинов заявил, что по сравнению с 2020 годом поставки угля из России в Европу увеличились на 12%. Об этом он рассказал в интервью телеканалу "Россия 24".

В целом поставки угля выше прошлого года и сейчас увеличились даже в Европу на 12% к такому же периоду прошлого года и в страны АТР. Николай Шульгинов, министр энергетики России

По словам Шульгинова, наблюдается сейчас также повышенный спрос на российский газ. Он сказал, что Россия всегда была надежным поставщиком, несмотря на высокое внутреннее потребление газа.

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