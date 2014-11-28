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Депутат омского Заксобрания стал фигурантом дела о неуплате налогов
Сегодня, 11:27
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Депутат омского Заксобрания стал фигурантом дела о неуплате налогов

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Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении депутата Законодательного собрания Омской области Андрея Кипервара. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По версии следствия, Кипервар, занимая должность директора ООО "Западно-Сибирский металлургический комбинат", уклонился от уплаты НДС на сумму 45,7 миллионов рублей. Было установлено, что он включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах.

Следователи провели обыски. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Ранее полицейские во Владикавказе раскрыли кражу из квартиры миллиона рублей и золотых украшений.

Фото: ВК/Андрей Кипервар

Теги: андрей кипервар, неуплата налогов, омск
Категории: Новости России, Лента новостей,

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