Депутат омского Заксобрания стал фигурантом дела о неуплате налогов

Его подозревают в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили в отношении депутата Законодательного собрания Омской области Андрея Кипервара. Его подозревают в уклонении от уплаты налогов. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СК России.

По версии следствия, Кипервар, занимая должность директора ООО "Западно-Сибирский металлургический комбинат", уклонился от уплаты НДС на сумму 45,7 миллионов рублей. Было установлено, что он включил в налоговые декларации заведомо ложные сведения о расходах.

Следователи провели обыски. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершения преступления.

Ранее полицейские во Владикавказе раскрыли кражу из квартиры миллиона рублей и золотых украшений.

Фото: ВК/Андрей Кипервар