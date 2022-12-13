Песков заявил, что Россия будет бороться с заморозкой Евросоюзом российских активов

В кремле рассказали о нелегитимности действий Брюсселя.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил о том, что Москва будет бороться с заморозкой Евросоюзом российских финансовых и имущественных активов. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал пресс-секретарь Кремля. Чиновник назвал происходящие блокировки ресурсов посягательством на основным мировой экономической системы.

Считаем их не чем иным, как попранием международного права и посягательством на собственность, на государственную и частную собственность, то есть посягательством на основы мировой экономики. Это нелегитимно, это незаконно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле негативно относятся к запрету на въезд в Армению отдельным россиянам.

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