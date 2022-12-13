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Песков заявил, что Россия будет бороться с заморозкой Евросоюзом российских активов

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В кремле рассказали о нелегитимности действий Брюсселя.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков заявил о том, что Москва будет бороться с заморозкой Евросоюзом российских финансовых и имущественных активов. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами сделал пресс-секретарь Кремля. Чиновник назвал происходящие блокировки ресурсов посягательством на основным мировой экономической системы.

Считаем их не чем иным, как попранием международного права и посягательством на собственность, на государственную и частную собственность, то есть посягательством на основы мировой экономики. Это нелегитимно, это незаконно. 

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

В Кремле негативно относятся к запрету на въезд в Армению отдельным россиянам.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, евросоюз, заморозка активов, конфискация активов
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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