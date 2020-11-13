Песков заявил, что РФ больше импонировал бы президент США, желающий реанимировать отношения

Он напомнил, что Владимир Путин уже встречался с Джо Байденом.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что России больше импонировал бы президент США, желающий реанимировать отношения. Заявление он сделал в интервью RT.

Мы будем работать с любым президентом, которого выберут сами американцы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он отметил, что ранее об аналогичной позиции говорил и Владимир Путин. По словам чиновника, разногласия, которые возникли ещё при администрации Барака Обамы, привели к деградации отношений США с Россией.

Песков напомнил, что Владимир Путин встречался с Джо Байденом, котда тот был вице-президентом Соединённых Штатов, но подчеркнул — российский президент в первую очередь тогда встречался с его начальником, Бараком Обамой.

Пресс-секретарь президента РФ отметил, что особенно непросто диалог между РФ и США складывался в последние полгода пребывания Обамы в должности.

Ранее Песков заявил, что РФ может общаться с Западом на равных, не заступая за свои "красные линии".

Видео: YouTube / RT Россия