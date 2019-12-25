Песков заявил, что Путин сообщит, когда сделает прививку от коронавируса

Президент возлагает большие ожидания на третью вакцину от российских разработчиков.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью RT заявил, что Владимир Путин сообщит, когда сделает прививку от коронавируса.

По его словам, глава государства высоко оценивает качество российскую вакцину "Спутник V" и препарат от "Вектора" и возлагает большие ожидания на третью вакцину от российских разработчиков.

Но сам, когда сделает, поставит эту себе вакцину, он об этом сообщит. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Ранее мы писали, что большая пресс-конференция Путина пройдет в необычном формате, сообщили в Кремле.

Фото: pixabay.com