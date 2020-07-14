Песков заявил, что Путин осведомлен о ходе дела Сафронова

Президент имеет право запросить материалы уголовного дела.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин осведомлен о ходе дела бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

При этот чиновник не стал говорить о реакции главы государства на данное дело. Песков отметил, что в Кремле не знают содержания уголовного дела, так как оно слушается и рассматривается в закрытом режиме.

Официальный представитель Кремля напомнил, что президент имеет право запросить материалы уголовного дела.

Ранее ФСБ не раскрыло цену госизмены в деле Ивана Сафронова.

Видео: Youtube/ Александр Валеев