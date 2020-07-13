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ФСБ не раскрыло цену госизмены в деле Ивана Сафронова

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Следствие до сих пор не предоставило никаких доказательств вины Сафронова, считает адвокат.

ФСБ не раскрыло цену госизмены в деле бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника глава "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката обвиняемого Ивана Павлова.

Он рассказал, что в деле указан корыстный мотив подсудимого, однако следствие до сих пор не раскрыло сумму, о которой идёт речь. Также, по словам Павлова, следствие до сих пор не предоставило никаких доказательств вины Сафронова.

Адвокат заявил, что ФСБ нарушило право подозреваемого знать о том, в чём его подозревают, ещё до решения суда по мере пресечения. 

Мы не должны формулировать за следствие обвинение и апеллировать какими-то догадками.

Иван Павлов, адвокат, глава правозащитной организации "Команда 29"

Ранее мы писали, что Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене. Также возле СИЗО Лефортово проходят пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Задержано уже более 10 человек.

Видео: YouTube / Соловьёв LIVE

 

Теги: госизмена, дело сафронова, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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