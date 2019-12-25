Ивану Сафронову предъявили обвинение в госизмене

Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

Бывшему корреспонденту "Коммерсанта" и советнику главы "Роскосмоса" Ивану Сафронову предъявили обвинение в государственной измене.

Сафронов не признаёт вину. Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

ФСБ считает, что Сафронов в 2017 году передал чешским спецслужбам засекреченную государственную информацию о российском ВПК чешским спецслужбам, которые якобы находятся под контролем спецслужб США. По версии следствия, информация содержала сведения о военно-техническом сотрудничестве со странами Африки, а также деятельности ВС РФ на Ближнем Востоке.

В ФСБ считают, что Сафронов был завербован ещё в 2012 году.

Отметим, что в эти минуты возле СИЗО Лефортово проходят пикеты в поддержку Ивана Сафронова. Задержано уже более 10 человек.