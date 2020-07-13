Возле Лефортово начались задержания на пикете в поддержку Сафронова

На место пикета приехал адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев.

Возле Лефортово начались задержания на пикете в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

На одиночном пикете возле следственного изолятора задержали члена профсоюза журналистов Софью Русову. Об этом пишут "Медиазона" и Sota.Vision. Также задержали журналистку "Холода" Марию Карпенко и корреспондента "Ъ" Ольгу Алленову.

На место пикета приехал адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев.

Ранее журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова.

Видео: Telegram / Черных и его коростели