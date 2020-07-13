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Возле Лефортово начались задержания на пикете в поддержку Сафронова

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На место пикета приехал адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев.

Возле Лефортово начались задержания на пикете в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

На одиночном пикете возле следственного изолятора задержали члена профсоюза журналистов Софью Русову. Об этом пишут "Медиазона" и Sota.Vision. Также задержали журналистку "Холода" Марию Карпенко и корреспондента "Ъ" Ольгу Алленову.

На место пикета приехал адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев.

Ранее журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова.

Видео: Telegram / Черных и его коростели

Теги: дело сафронова, лефортово, одиночный пикет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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