Возле Лефортово начались задержания на пикете в поддержку Сафронова

Возле Лефортово начались задержания на пикете в поддержку бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
На одиночном пикете возле следственного изолятора задержали члена профсоюза журналистов Софью Русову. Об этом пишут "Медиазона" и Sota.Vision. Также задержали журналистку "Холода" Марию Карпенко и корреспондента "Ъ" Ольгу Алленову.
На место пикета приехал адвокат "Правозащиты Открытки" Олег Елисеев.
Ранее журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова.
Видео: Telegram / Черных и его коростели
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