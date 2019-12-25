Журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова

Журналист МК Елена Егорова отметила, что журналисты привыкли работать с фактами и верить лишь доказательствам, которые в деле Сафронова следствие предоставлять не хочет.

Журналисты кремлевского пула записали видео в поддержку арестованного на прошлой неделе бывшего корреспондента "Коммерсанта" и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Ему предъявляют обвинение в госизмене.

Среди поддержавших Сафронова есть сотрудники РБК, МК и "Российской газеты". Они обратили внимание на то, что сведения из дела засекречены, что ставит общество в условия, когда приходится верить следователям ФСБ на слово.

Ввиду засекреченности этого дела нам, по сути, предлагается принять на веру, что у следствия есть серьезные улики против Вани, а суд над ним будет справедлив. Наталья Галимова, журналист РБК

Она отметила, что не верит в виновность Сафронова. Журналист МК Елена Егорова добавила, что журналисты привыкли работать с фактами и верить лишь доказательствам, которые в деле Сафронова следствие предоставлять не хочет.

Ранее мы писали, что апелляцию по аресту Сафронова Мосгорсуд рассмотрит 16 июля.