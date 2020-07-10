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Апелляцию по аресту Сафронова Мосгорсуд рассмотрит 16 июля

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Об этом рассказал его адвокат.

Апелляцию по аресту бывшего журналиста и советника главы "Роскосмоса" Ивана Сафронова Мосгорсуд рассмотрит 16 июля. Об этом рассказал его адвокат Олег Елисеев.

Рассмотрение апелляционных жалоб на арест назначено на 16 июля в 10.50.

Олег Елисеев, адвокат Ивана Сафронова

Ранее глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал дело бывшего журналиста и советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова. Он отметил, что высоко оценивает профессиональные качества сотрудников контрразведки России. По его словам, задержание ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта.

Видео: АГН Москва

Теги: апелляция, дело сафронова, мосгорсуд
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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