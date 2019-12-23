Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал дело бывшего журналиста и советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова.
Он отметил, что высоко оценивает профессиональные качества сотрудников контрразведки России.
Задержание ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта.
Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки РФ
Он посоветовал никому не оказывать давление на следствие и добавил, что окончательное решение по виновности или невиновности человека принимает суд.
Ранее ФСБ могло получить информацию о Сафронове от Службы внешней разведки.
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