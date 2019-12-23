Нарышкин прокомментировал дело Сафронова

Он посоветовал никому не оказывать давление на следствие.

Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин прокомментировал дело бывшего журналиста и советника "Роскосмоса" Ивана Сафронова.

Он отметил, что высоко оценивает профессиональные качества сотрудников контрразведки России.

Задержание ни в коем случае не связано с профессиональной деятельностью фигуранта. Сергей Нарышкин, глава службы внешней разведки РФ

Он посоветовал никому не оказывать давление на следствие и добавил, что окончательное решение по виновности или невиновности человека принимает суд.

Ранее ФСБ могло получить информацию о Сафронове от Службы внешней разведки.