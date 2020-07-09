ФСБ могло получить информацию о Сафронове от Службы внешней разведки

Следователи предоставили заключение Минобороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству.

ФСБ могло получить информацию о Иване Сафронове для возбуждения уголовного дела от Службы внешней разведки. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Газета сообщает, что "СВР негласно контролировала переписку репортера, которую тот вел, используя домашний компьютер". Спецслужба считает, что в 2017 году журналист отправил материал, который в Чехии получило некое лицо, возможно связанное со спецслужбами этой страны.

Также два исследования, которые предоставило следствие ФСБ, анализировали результаты прослушки его телефонных разговоров и переписки. Однако, добавляет "Ъ", в материалах следствия не указаны объём переданной информации и количество отправлений. Нет сведений о получателе, сумме вознаграждения за передачу и его форме. При этом обвинение утверждает, что измена родине имела под собой корыстные цели.

Также следователи предоставили заключение Минобороны и Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС). В нём сказано, что информация о поставках вооружений и действиях российской армии в Африке и на Ближнем Востоке относится к категории секретной.

Ранее мы писали, что защита обжаловала арест Ивана Сафронова.

Видео: "Известия"