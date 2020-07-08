Защита обжаловала арест Ивана Сафронова

Адвокаты не увидели в материалах дела обоснований со стороны следствия.

Защита обжаловала арест бывшего журналиста "Коммерсанта" и советника главы корпорации "Роскосмос" Ивана Сафронова. Об этом "Интерфаксу" рассказал его адвокат и руководитель движения "Команда 29" Иван Павлов.

Мы с моим коллегой Евгением Смирновым подали апелляционную жалобу на постановление Лефортовского суда об аресте Сафронова. Иван Павлов, адвокат

Он рассказал, что защита Сафронова не увидела в материалах дела обоснований со стороны следствия, на основании которых можно было бы такую строгую меру пресечения как арест. Павлов отметил, что нет и доказательств причастности Сафронова к преступлению.

Ранее Песков заявил, что в Кремле "не видят" тренда на преследование журналистов.

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