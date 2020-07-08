Песков заявил, что в Кремле "не видят" тренда на преследование журналистов

Он отметил, что материалы журналистов не могут содержать реальной работы о результатах работы ФСБ.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле "не замечают и не видят" тренда на преследование журналистов.

Чиновник добавил, что журналистские материалы о задержании Сафронова и заключении его под стражу вызваны эмоциями.

Мы читали многие материалы, которые были опубликованы на этот счет. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

По его словам, они не могут содержать реальной работы о результатах работы ФСБ. Чиновник отметил, что у обвинения также есть аргументы.

Накануне Песков говорил, что задержание Сафронова не связано с его журналистской деятельностью. Сегодня пресс-секретарь ответил на вопрос — не могли ли его ввести в заблуждение по этому поводу.

Я это исключаю

Он добавил, что в Кремле по-прежнему исходят из того, что обвинение в адрес Ивана Сафронова не связаны с его журналистской работой.

Ранее Адвокат заявил об отсутствии доказательств вины Сафронова.

Видео: ЦОС ФСБ