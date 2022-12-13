Песков: затягиванию конфликта на Украине способствует "невидимая рука" Вашингтона

Он подчеркнул, что та "невидимая рука", которая способствует затягиванию конфликта, на самом деле видимая.

Затягиванию конфликта на Украине способствует "невидимая рука" Вашингтона. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Комментируя высказывание главы МИД КНР Цинь Ганя о том, что усилия по содействию переговорам по украинскому кризису неоднократно срывались, официальный представитель Кремля отметил, что не может не согласиться с китайскими товарищами. Он подчеркнул, что та "невидимая рука", которая способствует затягиванию конфликта, на самом деле видимая.

И эта рука Соединенных Штатов Америки. Эта рука Вашингтона. Вашингтон не хочет завершения этой войны, Вашингтон хочет и делает все для продолжения этой войны. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков заявил, что Россия не признает принятого G7 потолка цен на нефть.

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