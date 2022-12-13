Россия не признает принятого G7 потолка цен на нефть, заявили в Кремле

В Кремле напомнили о "вольготном" уровне стоимости на российскую нефть.

Россия не признаёт никакого потолка цен на нефть, установленного странами саммита G7 ("Большой семерки"). Соответствующее заявление в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами сделал руководитель пресс-службы российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник пояснил, что эти западные ограничения работают так, чтобы не наносился ущерб странам Евросоюза и Запада. Таким образом чиновник ответил на вопрос о том, как Москва относится к официальному заявлению Вашингтона о том, что установленный лимит стоимости на нефть из России "работает хорошо".

С другой стороны, мы, конечно, приняли свои собственные меры. И, естественно, никакого потолка мы не признаём... Работаем так, чтобы эта система не наносила ущерб нашим собственным интересам. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Дмитрий Песков считает, что потолок цен на российскую нефть "итак был достаточно вольготно установлен" с точки зрения стран G7.

Песков назвал случившееся в Брянской области терактом.

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