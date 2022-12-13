По его словам, будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал случившееся в Брянской области терактом. Об этом он заявил журналистам.

Напомним, 2 марта с Украины на территорию сел Любечане и Сушаны проникла диверсионно-разведывательная группа, которая обстреляла два автомобиля. По словам Пескова, эта ситуация говорит о вовлеченности стран НАТО в нынешний конфликт. Он отметил, что будут приниматься меры по недопущению впредь подобных происшествий.

Здесь нам не столько важно, важно, из чьих рук выпущена эта пуля. Здесь уже все необходимые квалификации были даны, это не что иное, как террористический акт. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее в Брянской области простились с мужчиной, погибшим при атаке диверсантов.

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