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Песков: ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто находятся под контролем США

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По его словам, это официальная точка зрения Москвы.

Ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто находятся под контролем США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков.

По его словам, это официальная точка зрения Москвы. Также Песков отметил, что обсуждать стратегическую стабильность в настоящее время нужно не только с США. Он подчеркнул, что "говорить без учета этих двух арсеналов абсолютно бессмысленно".

Ранее в Кремле рассказали об опасности вступления Украины в НАТО.

Видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, пресс-секретарь президента россии, сша, ядерные арсеналы
Категории: Лента новостей, Новости России,

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