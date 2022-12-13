Песков: ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто находятся под контролем США

По его словам, это официальная точка зрения Москвы.

Ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто находятся под контролем США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков.

По его словам, это официальная точка зрения Москвы. Также Песков отметил, что обсуждать стратегическую стабильность в настоящее время нужно не только с США. Он подчеркнул, что "говорить без учета этих двух арсеналов абсолютно бессмысленно".

Ранее в Кремле рассказали об опасности вступления Украины в НАТО.

Видео: Telegram / СМОТРИ