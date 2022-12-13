Песков: ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто находятся под контролем США

Ядерные арсеналы Франции и Великобритании де-факто находятся под контролем США. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Пеков.
По его словам, это официальная точка зрения Москвы. Также Песков отметил, что обсуждать стратегическую стабильность в настоящее время нужно не только с США. Он подчеркнул, что "говорить без учета этих двух арсеналов абсолютно бессмысленно".
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