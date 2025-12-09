В Кремле прокомментировали слова Фридриха Мерца "о мечте" президента России.

В Москве считают, что восстановить Советский Союз невозможно, поэтому у российского президента Владимира Путина нет такого желания. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 9 декабря сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля таким образом оценил слова немецкого канцлера Фридриха Мерца. Европейский политик говорил о росте милитаризации в странах-членах НАТО из-за того, что Россия якобы мечтает вернуть СССР на геополитическую арену.

Это не соответствует действительности...И говорить об этом - это не проявлять уважение к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции. По всей видимости, господин Мерц об этом не знает. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Индия закупает топливо там, где выгодно.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости