В Москве считают, что восстановить Советский Союз невозможно, поэтому у российского президента Владимира Путина нет такого желания. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 9 декабря сделал официальный представитель российской администрации Дмитрий Песков. Пресс-секретарь Кремля таким образом оценил слова немецкого канцлера Фридриха Мерца. Европейский политик говорил о росте милитаризации в странах-членах НАТО из-за того, что Россия якобы мечтает вернуть СССР на геополитическую арену.
Это не соответствует действительности...И говорить об этом - это не проявлять уважение к нашим партнерам, к нашим союзникам по СНГ, по более продвинутым формам интеграции. По всей видимости, господин Мерц об этом не знает.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков: Индия закупает топливо там, где выгодно.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все