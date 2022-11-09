Представитель Кремля посетил с рабочим визитом ЛНР.

Официальный представитель администрации российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков высоко оценил уровень работающих в Луганске журналистов. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе рабочей поездки на территорию ЛНР, в ходе которой он провел обучающее мероприятие для местных СМИ и пресс-служб. Об этом ранее говорил первый заместитель руководителя администрации главы государства Сергей Кириенко о мероприятии, организованного обществом "Знание". Песков оценил профессионализм сотрудников прессы и служб госвласти, которым приходится трудиться в опасных или непростых экономических словиях.

Спасибо Дмитрию Сергеевичу, который сегодня ночью вернулся из Луганска, где проводил программу обучения для представителей средств массовой информации и пресс-служб ЛНР и ДНР Сергей Кириенко, представитель Кремля

Напомним, что участниками образовательной программы "Знание" в Луганской и Донецкой народных республик станут 95 руководителей отделений общества. Лекторы с марта работали на территориях Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Все мероприятия по мобилизации прекратили в Петербурге.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости