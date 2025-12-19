Песков: версии о связи Эпштейна со спецслужбами РФ заслуживают только шуток

Публикации в западных СМИ о якобы возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами невозможно принимать всерьез. Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 5 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Корреспондент задал вопрос чиновнику из Кремля о том, как он может прокомментировать подобные версии.
Как угодно, только не серьезно. Хочется много шутить по поводу таких версий, но давайте не будем тратить время нашего конференц-кола на это.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Кремль не планирует информировать об итогах переговоров в Абу-Даби.
