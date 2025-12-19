  1. Главная
Сегодня, 12:47
Песков: версии о связи Эпштейна со спецслужбами РФ заслуживают только шуток

В Кремле не воспринимают серьезно западные публикации по теме.

Публикации в западных СМИ о якобы возможной связи американского финансиста Джеффри Эпштейна с российскими спецслужбами невозможно принимать всерьез.  Соответствующее заявление журналистам во время регулярного телефонного брифинга от 5 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Корреспондент задал вопрос чиновнику из Кремля о том, как он может прокомментировать подобные версии.

Как угодно, только не серьезно. Хочется много шутить по поводу таких версий, но давайте не будем тратить время нашего конференц-кола на это.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Кремль не планирует информировать об итогах переговоров в Абу-Даби.

Фото и видео: Telegram / ВЕСТИ

