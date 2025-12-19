  1. Главная
Сегодня, 14:10
137
d_s_sarkisov

Кремль не планирует информировать об итогах переговоров в Абу-Даби

По словам Пескова, ждать сообщений по итогам новой встречи делегаций России, Украины и США пока не нужно.

Кремль не планирует информировать об итогах нового раунда переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ждать сообщений по итогам новой встречи делегаций России, Украины и США пока не нужно. Также Песков напомнил, что эти переговоры проходят в закрытом режиме. Он уточнил, что сами переговоры начнутся сегодня, 4 февраля.

По времени участники делегации регулируют время начала там на месте. В зависимости от готовности делегации.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, предыдущий раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби прошел 23-24 января. Новый раунд должны были провести 1 февраля.

Ранее мы сообщали, что в Абу-Даби приземлился самолет с российской делегацией.

Видео: Telegram / ВЫ СЛУШАЛИ МАЯК

Теги: абу-даби, дмитрий песков, кремль, переговоры, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

