Кремль не планирует информировать об итогах переговоров в Абу-Даби

Кремль не планирует информировать об итогах нового раунда переговоров в Абу-Даби. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ждать сообщений по итогам новой встречи делегаций России, Украины и США пока не нужно. Также Песков напомнил, что эти переговоры проходят в закрытом режиме. Он уточнил, что сами переговоры начнутся сегодня, 4 февраля.

По времени участники делегации регулируют время начала там на месте. В зависимости от готовности делегации. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, предыдущий раунд переговоров трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности в Абу-Даби прошел 23-24 января. Новый раунд должны были провести 1 февраля.

Ранее мы сообщали, что в Абу-Даби приземлился самолет с российской делегацией.

