Песков: в Москве уровень заболеваемости втрое выше, чем в среднем по РФ

В Кремле оценили ситуацию с коронавирусом по регионам.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что в Москве уровень заболеваемости втрое выше, чем в среднем по стране. Такое заявление чиновник сделал во время пресс-конференции с журналистами. Специалист заметил, что по регионам эпидемиологическая ситуация остается напряженной.

Ситуация, конечно, напряженная в целом ряде регионов. Вы знаете, что в Москве в среднем в три раза выше уровень заболеваемости, чем в среднем по России, в Питере тоже достаточно печально, большая нагрузка на систему здравоохранения, в других регионах тоже. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Владимира Путина

Напомним, что сейчас по стране работают местные оперативные штабы по борьбе с распространением коронавируса. Региональные правительства имеют определенные полномочия. Песков заметил, что государство имеет дело с коварным врагом в виде новых штаммов инфекции.

В Москве рассказали об изменении симптомов коронавируса.

Фото: YouTube/Россия-2