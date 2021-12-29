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Песков: в Кремле разбираются с предупреждением посольства США об угрозе терактов
Сегодня, 12:51
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Песков: в Кремле разбираются с предупреждением посольства США об угрозе терактов

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Подобные публикации со стороны дипломатических представительств появляются редко.

Кремль разбирается с сообщением, распространенном посольством США о возможных терактах в Москве, Петербурге и приграничных с Украиной регионах России. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это "необычная практика".

Подобные публикации со стороны дипломатических представительств появляются редко. По словам Пескова, Кремль выясняет, поступали ли от американских спецслужб какие-либо сигнал о возможности терактов в России. На данный момент о них ничего неизвестно.

Напомним, что американское диппредставительство предупредило о возможных терактах в России. Дипломаты попросили американцев следить за публикациями в международных СМИ, избегать скопления людей, сообщать друзьям и семье о своей безопасности и не контактировать с незнакомыми людьми.

Ранее мы сообщили, что Путин проведет внеочередное заседание Совета безопасности России.

Фото: kremlin.ru

Теги: песков, посольство сша, теракты
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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