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Песков: в Кремле просчитались с масштабом пандемии COVID-19
Сегодня, 15:18
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Песков: в Кремле просчитались с масштабом пандемии COVID-19

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Официальный представитель Кремля оценил ситуацию с пандемией словами "конца и края не видно".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ошибся в расчетах сроков окончания пандемии коронавируса. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

По словам Пескова, изначально было предположение, что пандемия закончится через шесть месяцев или даже год, однако первоначальная оценка ситуации оказалась ошибочной. 

Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода – через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что до сих пор санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19 периодически приходилось продлевать, поэтому последнее решение Роспотребнадзора увеличить срок их действия до 2024 года он считает техническим. По словам Пескова, в случае окончания пандемии вводимые нормы всегда можно отменить.

Ранее исполняющая обязанности немецкого канцлера Ангела Меркель назвала ситуацию с коронавирусом в Германии критической.

Фото: kremlin.ru

Теги: дмитрий песков, пандемия covid-19
Категории: Новости России, Лента новостей,

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