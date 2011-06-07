Песков: в Кремле просчитались с масштабом пандемии COVID-19

Официальный представитель Кремля оценил ситуацию с пандемией словами "конца и края не видно".

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль ошибся в расчетах сроков окончания пандемии коронавируса. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

По словам Пескова, изначально было предположение, что пандемия закончится через шесть месяцев или даже год, однако первоначальная оценка ситуации оказалась ошибочной.

Мы сначала думали, что пандемия закончится через полгода – через год. Сейчас мы видим, что мы ошибались в своих расчетах. У нас уже скоро будет два года этой пандемии, и пока конца и края не видно. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Официальный представитель Кремля подчеркнул, что до сих пор санитарно-эпидемиологические правила по профилактике COVID-19 периодически приходилось продлевать, поэтому последнее решение Роспотребнадзора увеличить срок их действия до 2024 года он считает техническим. По словам Пескова, в случае окончания пандемии вводимые нормы всегда можно отменить.

Ранее исполняющая обязанности немецкого канцлера Ангела Меркель назвала ситуацию с коронавирусом в Германии критической.

Фото: kremlin.ru