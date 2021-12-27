Песков: в 2022 году мир ждут новые волны пандемии

В плане экономики России удалось вылезти "из ковидной ямы", отметил представитель Кремля.

В грядущем году мир пройдет через новые волны пандемии коронавируса. Об этом в эфире телевизионного канала "Россия 1" заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По мнению официального представителя Кремля, в плане экономики Российской Федерации удалось вылезти "из ковидной ямы". Так, отметил Песков, несмотря на сложный период и инфляцию, реально располагаемые доходы россиян стали расти.

Действительно, год был сложный, действительно, в плане пандемии, наверное, начинающийся год тоже ничего нам радужного не сулит. Понятно, что какое-то количество очередных волн нас ждет впереди. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что на территории страны, как и во многих других государствах переживается низкий уровень массовой вакцинации от коронавируса. Глава государства призвал достичь иммунитета в 80 процентов ко второму кварталу 2022 года.

Видео: Youtube / Россия 24