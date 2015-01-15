В Кремле пожелали здоровья раненым в Суджанском районе и других территориях СВО.

Целенаправленные удары Вооруженных сил Украины по российским журналистам - это настоящее убийство, а злодеяния лишь подтверждают правильность начала специальной военной операции. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 25 марта сделал официальный представитель российской администрации при главе государства Владимире Путине Дмитрий Песков. В Кремле указали, что армия киевского режима в Суджанском районе Курской области обстреляла жилой массив, на территории которого работал сотрудник новостного агентства ТАСС Михаил Скуратов. Корреспондент получил ранение.

Огонь велся прицельный, их специально хотели убить. Киевский режим продолжает свои злодеяния, причем злодеяния в отношении журналистов - людей, у которых в руках не было и нет оружия. Мы, конечно, всегда будем помнить коллег, этих ребят, которые отдали свои жизни. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Напомним, что шесть человек погибли в результате артиллерийского обстрела Кременского муниципального округа со стороны ВСУ. В списке указаны три сотрудника федеральных СМИ, работавших на территории Луганской народной республики. Также был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин. ВСУ атаковали машину съемочной группы ракетами реактивной системы залпового огня HIMARS американского производства. В Кремле пожелали скорейшего выздоровления российским военным корреспондентам, пострадавшим при атаке.

Кремль ответил на вопрос о планах по разговору Путина и Трампа.

Фото и видео: Telegram / ТАСС