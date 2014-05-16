В Кремле оценили намерение французского руководства о поддержке ВСУ.

Иностранные инструкторы Вооруженных сил Украины, вне зависимости от страны их происхождения, не обладают правом на иммунитет от совершения ударов по ним. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 4 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал публикацию иностранного издания The Washington Post о планах Франции отправить собственных специалистов на Украину для поддержки армии киевского режима.

Дело в том, что у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов - неважно они французские или не французские. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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