Иностранные инструкторы Вооруженных сил Украины, вне зависимости от страны их происхождения, не обладают правом на иммунитет от совершения ударов по ним. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 4 июня сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Кремля прокомментировал публикацию иностранного издания The Washington Post о планах Франции отправить собственных специалистов на Украину для поддержки армии киевского режима.
Дело в том, что у любых инструкторов, которые занимаются подготовкой военных украинского режима, нет никаких иммунитетов - неважно они французские или не французские.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
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