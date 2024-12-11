  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 13:17
117
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Песков: требования Зеленского дать Украине ядерное оружие "граничат с безумием"

0 0

В Кремле отреагировали на слова украинского политика о безопасности страны, обращенные к союзникам.

В Москве охарактеризовали требования лидера киевского режима Владимира Зеленского к коллективному Западу предоставить украинским властям ядерное оружие в количестве, достаточном для того, чтобы остановить Россию, "граничащими с безумием".  Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 5 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. 

В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее Владимир Зеленский указал публично, что международные союзники должны дать Украине ядерное оружие и направить в страну иностранный контингент, если не хочет принимать страну в состав Североатлантического военного блока.

Песков: контакты РФ и США по линии отдельных ведомств есть.

Фото и видео: Telegram / ТАСС

Теги: владимир зеленский, дмитрий песков, запад, кремль, ядерное оружие
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии