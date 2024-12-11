В Кремле отреагировали на слова украинского политика о безопасности страны, обращенные к союзникам.

В Москве охарактеризовали требования лидера киевского режима Владимира Зеленского к коллективному Западу предоставить украинским властям ядерное оружие в количестве, достаточном для того, чтобы остановить Россию, "граничащими с безумием". Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 5 февраля сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков.

В целом подобные заявления и подобные высказывания граничат с безумием. Есть режим нераспространения ядерного оружия и так далее. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Ранее Владимир Зеленский указал публично, что международные союзники должны дать Украине ядерное оружие и направить в страну иностранный контингент, если не хочет принимать страну в состав Североатлантического военного блока.

Песков: контакты РФ и США по линии отдельных ведомств есть.

Фото и видео: Telegram / ТАСС