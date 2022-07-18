Песков: спецоперация завершится, когда ее цели будут достигнуты

Спецоперация на Украине завершится, когда ее цели будут достигнуты. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в эфире телеканала "Россия 24".
В интервью Гостелерадио Ирана он отметил, что у российских властей нет никаких сомнений на этот счет. Песков подчеркнул, что нет каких-то четких временных рамок, а приоритетом является эффективность выполнения спецоперации.
Также Песков напомнил слова президента России Владимира Путина о приказе ВС РФ избегать нанесение ущерба мирным жителям и гражданской инфраструктуры.
Ранее Шойгу дал приказ группировке "Восток" поражать дальнобойное оружие Украины.
Видео: Одноклассники / Вести Live
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все