Песков сообщил о выздоровлении от COVID-19 адъютанта Путина

Приближенный к главе государства ранее прошел курс вакцинации и переболел в максимально легкой форме.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что заболевший COVID-19 адъютант главы государства Владимира Путин выздоровел. Об этом он сказал в беседе с ТАСС.

По словам официального представителя Кремля, приближенный к президенту ранее прошел курс вакцинации и переболел в максимально легкой форме.

Адъютант уже, наверное, выздоровел полностью, потому что <...> он же все равно был привит, он, может быть, вовремя не ревакцинировался, но он был привит <…> Все-таки прививка защищает и спасает жизни. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

29 сентября Путин в ход встречи со своим турецким коллегой Тайипом Эрдоганом заявил, что в его окружении заболели коронавирусом три десятка человек, включая адъютанта, с которым он работал с утра до вечера. Глава РФ подчеркнул, что его спасло от заболевания высокий титр антител к коронавирусу.

Напомним, 14 сентября президент Путин из-за выявленных случаев заболевания COVID-19 в его окружении принял решение уйти на самоизоляцию. Песков подчеркнул, что ПЦР-тест российского лидера показал отрицательный результат. На время карантина глава государства вернулся к режиму веб-конференций, как это было в острый режим пандемии коронавируса. 29 сентября Путин провел первую очную встречу с Эрдоганом, что стало окончанием периода самоизоляции.

Ранее в Киеве назвали предполагаемые даты встречи Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским.

Фото: kremlin.ru