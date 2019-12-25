В Киеве назвали предполагаемые даты встречи Путина и Зеленского

По предположению украинской стороны, переговоры могут состояться в конце этого года или в начале 2022 года.

Встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским может состояться в конце этого года или в начале следующего. Об этом пишет "РБК-Украина" со ссылкой на источник в окружении главы Украины.

Мы хотим выйти на прямые переговоры с Путиным. Вполне возможно встретиться в конце этого года или в самом начале следующего. Нам нужно понять в принципе: мы можем о чем-то договориться или нет. из сообщения собеседника СМИ

Напомним, в конце апреля Зеленский записал видеообращение, в котором предложил Путину "встретиться в любой точке украинского Донбасса, где идет война". Позже он отметил, идеальным местом встречи для "переговоров о мире" двух стран был бы Ватикан. Украинский лидер подчеркнул, что хотел бы на саммите с Путиным обсудить вопрос Крыма.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил ранее, что Путин готов говорить с Зеленским о полуострове только в том случае, если речь будет идти о приграничном сотрудничестве. Он подчеркнул, нежелание Киева выполнять условия Минских соглашений также является препятствием для встречи глав государств.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности создать для РФ "серьезные проблемы".

Фото: kremlin.ru