По его мнению, россияне долгое время игнорировали меры безопасности.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил о беспокойстве в Кремле из-за коронавируса. По его словам, власти страны следят за ситуацией с ростом количества случаев инфицирования.

Чиновник отметил, что пандемия распространяется очень сильно. Именно поэтому усилен контроль за соблюдением противокоронавирусных требований. По мнению Пескова, россияне долгое время их игнорировали.

Официальный представитель Кремля отметил, что несмотря на тревожную динамику по заболеваемости, ситуация с вирусом остаётся под контролем.

Ранее Песков объяснил ухудшение прогноза по убыли населения в России.

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