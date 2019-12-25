В России власти задействуют механизмы по охране детства и материнства.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил ухудшение прогноза по убыли населения в России. Его слова приводит агентство "РИА Новости".

Накануне стало известно, что кабмин считает, что к концу 2020 года население России уменьшится на 352,5 тысячи человек, а концу 2024 года - на 1,2 миллиона человек. Такой прогноз содержится в обновлённом едином плане по достижению национальных целей до 2030 года. В обновленной версии говорится о том, что четыре года население страны будет падать — на 290 тысяч, 238 тысяч, 189 тысяч и 165 тысяч соответственно.

Песков заявил, что население России сокращается из-за двух демографических ям во время Великой Отечественной войны и 90-х годов. Он отметил, что эта проблема приследует РФ на протяжении всей современной истории.

Вы знаете, что принимаются максимально возможные, энергичные меры правительством и президентом. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что в России власти задействуют механизмы по охране детства и материнства. Чиновник считает, что результат будет заметен даже в краткосрочной перспективе.

Дмитрий Песков подчеркнул, что без мер поддержки деторождения население России сокращалось бы ещё стремительнее.

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