Пресс-секретарь Кремля признался в идее, которую он вынашивает.

Официальный представитель администрации президента России Владимира Путина Дмитрий Песков считает, что незнание азов программирования скоро будет равноценно безграмотности. Такое заявление чиновник сделал в рамках просветительского марафона "Новое знание". Специалист пояснил, что сейчас вся жизнь начинает происходить в цифровой среде, на цифровых платформах, в мобильных приложениях и компьютерных программах.

Мне безумно не хватает понимания программирования. В самом ближайшем будущем незнание как минимум одного основого языка программирования будет приравниваться к неумению читать или писать, будет просто невозможно воплощать какие-то замыслы. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Эксперт признался в том, что задумался об идее начать изучать язык программирования, чтобы освоить хотя бы "букварь".

Песков: Путин не хочет, чтобы кто-то за него вел соцсети.

Фото: Piter.tv