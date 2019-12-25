  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Песков: Путин не хочет, чтобы кто-то за него вел соцсети
Сегодня, 11:47
94
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

Песков: Путин не хочет, чтобы кто-то за него вел соцсети

0 0

В Кремле оценили отсутствие у президента РФ личных аккаунтов в Интернете.

Российский президент Владимир Путин не хочет, чтобы кто-то за него вел социальные сети. Такое заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал в рамках просветительского марафона "Новое знание". Чиновник заметил, что глава государства не может самостоятельно вести аккаунты из-за нехватки времени.

У самого Путина нет социальных сетей. Он не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Чиновник объяснил участникам форума, что российское правительство, отдельные министерства и администрация Кремля регулярно расширяют свое присутствие в виртуальной среде, социальных сетях и планируют и в дальнейшем совершенствовать данную работу.

Кремль мониторит публикации в Telegram-каналах.

Фото: Piter.tv

Теги: владимир путин, дмитрий песков, кремль, новое знание, соцсети
Категории: Новости России, Лента новостей, Тема дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии