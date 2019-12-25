Песков: Путин не хочет, чтобы кто-то за него вел соцсети

В Кремле оценили отсутствие у президента РФ личных аккаунтов в Интернете.

Российский президент Владимир Путин не хочет, чтобы кто-то за него вел социальные сети. Такое заявление официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сделал в рамках просветительского марафона "Новое знание". Чиновник заметил, что глава государства не может самостоятельно вести аккаунты из-за нехватки времени.

У самого Путина нет социальных сетей. Он не хочет, чтобы кто-то это делал за него, он считает это неправильным. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Чиновник объяснил участникам форума, что российское правительство, отдельные министерства и администрация Кремля регулярно расширяют свое присутствие в виртуальной среде, социальных сетях и планируют и в дальнейшем совершенствовать данную работу.

Кремль мониторит публикации в Telegram-каналах.

Фото: Piter.tv