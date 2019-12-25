Дмитрий Песков оценил популярность мессенджера в России.

Официальный представитель российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что Кремль мониторит публикации в Telegram-каналах. Об этом чиновник рассказал участникам просветительского марафона "Новое знание". В эфир мероприятия специалист вышел с полей Восточного экономического форума.

Мы, конечно, мониторим телеграм-каналы, это стало неотъемлемой частью всего нашего информационного пространства. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Чиновник объяснил участникам форума, что популярность каналов в данном мессенджере считает "российским феноменом". Он напомнил, что в англоязычном сегменте интернета этот формат не получил столь большого информационного значения. Данный сегмент соцсетей Москва считает важным, за которым нужно следить.

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Фото: Piter.tv