Песков считает, что Путину придется пожить в условиях ограничений

Такой информацией пресс-секретарь президента России поделился в программе "Москва. Кремль. Путин".

Президенту России Владимиру Путину придется, как и многим гражданам, жить и работать в условиях ограничений из-за коронавируса. Так пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил в программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия-24".

Песков отметил, что всем придется еще какое-то время жить в условиях этих мер предосторожности. Особенно это касается главы государства.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин обратится к россиянам 9 мая. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, у главы государства 9 мая запланировано посещение Вечного огня, где он возложит цветы и обратится к россиянам.

Видео: kremlin.ru