Песков: русофобская политика Хельсинки вызывает сожаление

Русофобская политика Хельсинки вызывает сожаление. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
В Кремле прокомментировали решение властей Финляндии закрыть несколько пунктов пропуска на границе с Россией. По словам Пескова, Москва вряд ли сейчас способна повлиять на эту ситуацию. Он добавил, что сейчас нет никакого диалога между странами по этому вопросу. Также Песков напомнил, что у России и Финляндии были давние добрые отношения.
И, конечно же, мы сожалеем, что вот на смену этим отношениям пришла такая исключительно русофобская позиция.
Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России
Ранее Песков рассказал, как удалось избежать обвала экономики из-за санкций.
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