Он подчеркнул, что теоретически ни одна страна мира не смогла бы выдержать такого давления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как удалось избежать обвала экономики из-за санкций. Об этом он заявил в интервью журналисту Павлу Зарубину.

По словам Пескова, была угроза обвала экономики России из-за беспрецедентного груза санкций. Он подчеркнул, что теоретически ни одна страна мира не смогла бы выдержать такого давления. Официальный представитель Кремля отметил, что благодаря мобилизации ресурсов, мудрым решениям руководства страны и титанической работе кабмина удалось стабилизировать ситуацию.

Собственно, для этого все и делалось, все и планировалось. Но вряд ли кто-то мог прогнозировать, что в этом году не 2%, как европейцы говорят, а все-таки мы прогнозируем почти 3%. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Ранее Песков назвал контакты Байдена с Си Цзиньпином личным правом двух стран.

Видео: Telegram / ЗАРУБИН